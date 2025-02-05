Τέμπη: Αίτηση συγγενών θυμάτων στον Κακλαμάνη – «Ποια η πορεία των δικογραφιών;»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συγγενείς των θυμάτων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έστειλαν αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των δικογραφιών που έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο.

Οι συγγενείς θέτουν τα εξής ερωτήματα:

Ποια ακριβώς ημερομηνία διαβιβάστηκε και πρωτοκολλήθηκε στην Ελληνική Βουλή ως εισερχόμενη εκάστη από τις σχετιζόμενες με το Έγκλημα των Τεμπών Μηνύσεις/Εγκλήσεις/Μηνυτήριες Αναφορές/Δικογραφίες, οι οποίες διαβιβάστηκαν από τις Εισαγγελικές/Ανακριτικές Αρχές και τον Υπουργό Δικαιοσύνης ή κάθε άλλη Αρχή κατά το άρθρο 86 Συντάγματος; Ποια Εισαγγελική ή Δικαστική Αρχή διαβίβασε πρωτογενώς εκάστη εκ των ανωτέρω υπό τον αριθμό 1. Μηνύσεων/Εγκλήσεων/Μηνυτήριων Αναφορών/ Δικογραφιών; Πότε εκάστη εξ αυτών διαβιβάστηκε στον Άρειο Πάγο, πότε εν συνεχεία ο Άρειος Πάγος διαβίβασε εκάστη εξ αυτών στον Υπουργό Δικαιοσύνης και πότε ακριβώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε εκάστη εξ αυτών στην Ελληνική Βουλή; Ποια η ακριβής πορεία εκάστης εκ των ανωτέρω υπό τον αριθμό 1. Μηνύσεων/Εγκλήσεων/Μηνυτήριων Αναφορών/Δικογραφιών από τη διαβίβασή της στη Βουλή και μέχρι σήμερα, ποιά τα επιμέρους στάδια της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ή επεξεργασίας της, και σε ποιο στάδιο εκάστη εξ αυτών σήμερα εκκρεμεί;



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.