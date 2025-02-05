Τέμπη: Πανελλαδική απεργία στις 28 του Φλεβάρη από την ΑΔΕΔΥ

Την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας στις 28 του Φλεβάρη, ημερομηνία που συμπληρώνονται δύο χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, αποφάσισε χθες ομόφωνα, κατά την συνεδρίασή του, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

«Καλούμε τις Ομοσπονδίες, τα Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και όλους τους εργαζόμενους να δώσουν τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη στο έγκλημα, στις αιτίες και τους αυτουργούς και να αποδοθεί ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΣΤΙΣ 28 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

