Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανελλαδική απεργία στις 28 του Φλεβάρη για τα Τέμπη ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ

««Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη στο έγκλημα» αναφέρεται στην ανακοίνωση

Τέμπη: Πανελλαδική απεργία στις 28 του Φλεβάρη από την ΑΔΕΔΥ

Την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Πανελλαδικής Απεργίας στις 28 του Φλεβάρη, ημερομηνία που συμπληρώνονται δύο χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, αποφάσισε χθες ομόφωνα, κατά την συνεδρίασή του, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

«Καλούμε τις Ομοσπονδίες, τα Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και όλους τους εργαζόμενους να δώσουν τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη στο έγκλημα, στις αιτίες και τους αυτουργούς και να αποδοθεί ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 

ΣΤΙΣ 28 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ» αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέμπη ΑΔΕΔΥ απεργία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark