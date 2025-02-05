Πλακιάς σε Ανδρουλάκη: Πριν τις συγκεντρώσεις δεν ξέρατε πού πέφτουν τα Τέμπη

Βολές κατά του ΠΑΣΟΚ εξαπολύει ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με αφορμή την επικείμενη πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

«Διαβάζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει σε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Τριαντόπουλο. Πριν τις συγκεντρώσεις δεν σας είχα ακούσει να λέτε τίποτα για τα ΤΕΜΠΗ. Μην σας πω ότι δεν ξέρετε καν πού πέφτουν. Είναι εντελώς άστοχο αυτή τη στιγμή να κάνετε κάτι τέτοιο. Στείλτε κανένα νομικό σας να δει που έχει φτάσει η δικογραφία από τότε που θυμόσαστε εσείς», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Πλακιάς.

Όπως επισημαίνει, κάνοντας αναφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη «μην ρίξετε στα βράχια όλες τις προσπάθειες που κάναμε μέχρι τώρα».

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) February 5, 2025

