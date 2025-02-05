Σαντορίνη: «Τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε επικίνδυνα κτίρια»

Στη Σαντορίνη, το νησί με τις υπερσύγχρονες τουριστικές μονάδες και τις πολυτελείς κατοικίες τα σχολεία, όπως καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί, είναι σε πολύ κακή κατάσταση, τη στιγμή μάλιστα που αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των μαθητών.

Περίπου 5000 παιδιά κάνουν μάθημα στα χειρότερα κτίρια όπως λένε, σε ερειπωμένα σχολεία του 50 και σε προκάτ αίθουσες. Μόλις 2 από τα 26 σχολικά κτίρια είναι σχετικά καινούρια όπως το ΕΠΑΛ Θήρας, όμως και σε αυτά, όπως είδαμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», δεν γίνεται συντήρηση σύμφωνα με γονείς και εκπαιδευτικούς. Τι μας είπε η Πρόεδρος ΕΛΜΕ Θήρας, Ανθή Πατραμάνη, για την κατάσταση των κτιρίων, την έλλειψη καθηγητών αλλά και τα προληπτικά μέτρα στα σχολεία λόγω της σεισμικής δραστηριότητας.

