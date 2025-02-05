Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε καταδίκη ιερέα για σεξουαλική επίθεση σε πιστή

Το Ε΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς ιερέα, ο οποίος ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε για την αξιόποινη πράξη της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, σε ποινή φυλακίσεως 4 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς θώπευσε πιστή κατά την ώρα της εξομολόγησης.

Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση, τον Σεπτέμβριο 2020 «σε ένα μικρό εκκλησάκι στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού που χρησιμοποιούσε ο ιερέας για χώρο εξομολογήσεων, κατά τη διάρκεια εξομολογήσεως της ..., τοποθέτησε το χέρι του μέσα από τη μπλούζα της, θωπεύοντάς την στο στήθος, ενώ στη συνέχεια το δάχτυλο του κατέβηκε και άγγιξε αυτήν στα γενετικά όργανα».

Μετά το πέρας της εξομολογήσεως «την αγκάλιασε και την χάιδεψε (θώπευσε) στα οπίσθια, προσβάλλοντας έτσι βάναυσα την αξιοπρέπεια της εγκαλούσας στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής».

Ο ιερέας, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, «ενώ προανακριτικά αρνούνταν οποιαδήποτε σωματική επαφή με την εγκαλούσα, τόσο στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου όσο και ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ομολόγησε ότι ακούμπησε με το δάχτυλο του το στήθος της».

Σύμφωνα με τους δικαστές, οι πράξεις του ιερέα «ήταν ιδιαιτέρως προκλητικές προσβάλλοντας βάναυσα την αξιοπρέπεια της παθούσας, λόγω και του τρόπου και των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα (διάρκεια εξομολόγησης, σε συνθήκες μυστικότητας), εκμεταλλευόμενος παράλληλα τη μυστικότητα της διαδικασίας της ιεράς εξομολόγησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

