Κάτοικος Σαντορίνης: «Πώς έζησα τον σεισμό του 1956» - Δείτε βίντεο

Ο κος Βαγγέλης, κάτοικος της Σαντορίνης, περιγράφει στον Γιώργο Κουρδή και στην κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» πώς έζησε τον καταστροφικό σεισμό του 1956, τον μεγαλύτερο των τελευταίων 150 ετών σε όλη τη Μεσόγειο.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τώρα δεν έχει σχέση με τον σεισμό του 1956. Ο κος Βαγγέλης ήταν 12 ετών, τον Ιούλιο του 1956, όταν έλαβε χώρα ο μεγάλος σεισμός των 7, 6 Ρίχτερ στην Αμοργό.

