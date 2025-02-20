Λογαριασμός
Κατατέθηκε ένσταση ακυρότητας του πορίσματος των δικαστικών πραγματογνωμόνων για τα νέα βίντεο για τα Τέμπη

Επίσης συγκαλείται το συμβούλιο Εφετών προκειμένου να εξετάσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για δύο στελέχη της Hellenic Train

Ένσταση ακυρότητας κατατέθηκε σήμερα αναφορικά με το πόρισμα των δικαστικών πραγματογνωμόνων για τα νέα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι τα βίντεο παρέδωσε ο δικηγόρος της εταιρίας σεκιούριτι «ιντερστάρ» στις 5 Φεβρουαρίου στον εφέτη ανακριτή Λάρισας.

Η ένσταση κατατίθεται από δικηγόρο συγγενή θύματος καθώς δεν ενημερώθηκαν οι υποστηρίζοντες την κατηγορία για τον διορισμό των δικαστικών πραγματογνωμόνων ώστε να ορίσουν και οι ίδιοι τεχνικούς συμβούλους που θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία ελέγχου του υλικού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ συγκαλείται το συμβούλιο Εφετών προκειμένου να εξετάσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για δύο στελέχη της Hellenic Train.

Το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει αν οι δύο Ιταλοί της Hellenic Train (πρώην διευθύνων σύμβουλος και στέλεχος στον τομέα της ασφάλειας) θα διωχθούν και για το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, όπως η πλειοψηφία των κατηγορούμενων για την πολύνεκρη σύγκρουση, ή θα μείνουν μόνο με τις πλημμεληματικού τύπου κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια κτλ.

Πηγή: skai.gr

