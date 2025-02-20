Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκεται ο 47χρονος που σκότωσε την 44χρονη στο Δαφνί

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον 47χρονο τρόφιμο, ο οποίος δολοφόνησε μία 44χρονη γυναίκα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, οπλοχρησία - οπλοφορία, παράνομη βία.

Ο εισαγγελέας κράτησε αντίγραφο της δικογραφίας έτσι ώστε να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων του ψυχιατρείου για το καθεστώς νοσηλείας του.



Πηγή: skai.gr

