Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκεται ο 47χρονος που σκότωσε την 44χρονη στο Δαφνί

Ο εισαγγελέας κράτησε αντίγραφο της δικογραφίας έτσι ώστε να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων του ψυχιατρείου για το καθεστώς νοσηλείας του.   

Δαφνί

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον 47χρονο τρόφιμο, ο οποίος δολοφόνησε μία 44χρονη γυναίκα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, οπλοχρησία - οπλοφορία, παράνομη βία.

Ο εισαγγελέας κράτησε αντίγραφο της δικογραφίας έτσι ώστε να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων του ψυχιατρείου για το καθεστώς νοσηλείας του. 
 

