Για ανθρωποκτονία με δόλο διώκεται ο 47χρονος που σκότωσε την 44χρονη στο Δαφνί

Της Έλενας Γαλάρη
Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον 47χρονο τρόφιμο, ο οποίος δολοφόνησε μία 44χρονη γυναίκα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί.
Συγκεκριμένα, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, οπλοχρησία - οπλοφορία, παράνομη βία.
Ο εισαγγελέας κράτησε αντίγραφο της δικογραφίας έτσι ώστε να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων του ψυχιατρείου για το καθεστώς νοσηλείας του.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.