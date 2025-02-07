Νέα βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία 63503, η οποία διέρχεται μέσα από τις σήραγγες, λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση με το Intercity στις 28 Φεβρουαρίου 2023, στα Τέμπη, έρχονται στην επιφάνεια.

Τα βίντεο κατατέθηκαν από τον Βασίλη Καπερνάρο στον εφέτη ανακριτή Λάρισας την Τετάρτη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας Interstar Security, η οποία έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Δείτε τα βίντεο:

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας καταγράφηκε από την κάμερα 3 στο νότιο μέτωπο της σήραγγας Πλαταμώνα στις 23.03.05, από την κάμερα 5 στο βόρειο μέτωπο της σήραγγας Τεμπών στις 23.13.52 και από την κάμερα 4 στην έξοδο διαφυγής της σήραγγας Τεμπών.

Και τα δύο βίντεο έχουν διάρκεια 33 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Ειδικότερα, ένα βίντεο έχει καταγραφεί από την κάμερα 4, η οποία βρίσκεται εντός της σήραγγας και το δεύτερο βίντεο είναι από την κάμερα 5 στο βόρειο μέτωπο της σήραγγας.

Στα βίντεο που κατατέθηκαν και εντάχθηκαν στη δικογραφία, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δικηγόρου, φαίνεται πως η αμαξοστοιχία δεν μεταφέρει κάποια δεξαμενή ή άλλο εμπόρευμα, εκτός από το καταγεγραμμένο. Η έρευνα, ωστόσο, που συνεχίζεται, θα καταδείξει το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν μεταφερόταν κάποιο «ύποπτο» εμπόρευμα, το οποίο, ενδεχομένως, να προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μόνη της τη διαδικασία ανάκτησης του υλικού και την περασμένη Τετάρτη ο νομικός εκπρόσωπος τα κατέθεσε στον ανακριτή.

Πηγές από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων αναφέρουν στην «Κ» πως ο Οργανισμός έχει ζητήσει το οπτικό υλικό, το οποίο δεν έλαβε απευθείας και αναμένει την επικύρωση της γνησιότητάς του. Σύμφωνα, πάλι, με πληροφορίες η διαδικασία της αυθεντικοποίησης των βίντεο αναμένεται τις προσεχείς ημέρες.

