ΟΑΣΘ: Συνεχίζεται και για τον Μάρτιο η διάθεση των χάρτινων μηνιαίων καρτών

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι συνεχίζει τη διάθεση των κλασικών, χάρτινων καρτών απεριορίστων διαδρομών και για τον μήνα Μάρτιο. Μάλιστα, η διάθεση των καρτών, που γίνεται στα 16 εκδοτήρια του ΟΑΣΘ, έχει ήδη αρχίσει.

Ταυτόχρονα, για τους επιβάτες που επιθυμούν να μετακινούνται με μεμονωμένα εισιτήρια, συνεχίζεται η διάθεση των χάρτινων εισιτηρίων, σε περισσότερα από 750 καταστήματα – σημεία λιανικής πώλησης, σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στο μεταξύ, έως ότου ομαλοποιηθεί η λειτουργία του νέου συστήματος κομίστρου με τα νέας γενιάς εκδοτικά μηχανήματα, τα οποία μπαίνουν σε λειτουργία σταδιακά, ο ΟΑΣΘ απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να αγοράζουν το εισιτήριό τους επί εδάφους, πριν από την επιβίβασή τους στα λεωφορεία, προκειμένου να αποφεύγουν άσκοπη ταλαιπωρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

