Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» μίλησε ο Κώστας Λακαφώσης, πραγματογνώμονας οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, αναφορικά με τη συζήτηση για τη γνησιότητα των νέων βίντεο, ο οποίος διευκρίνισε ότι ακόμα η πλευρά των συγγενών δεν έχει στα χέρια της αντίγραφο του server της εταιρείας security.

«Δεν θα πιέσουμε ιδιαίτερα να πάρουμε αντίγραφο του server, νομίζω δεν είναι σημαντικό για εμάς. Δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θεωρούμε πως τα βίντεο είναι ο μοναδικός κριτής της υπόθεσης, όπως αυτή εξελίσσεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λακαφώσης, προσθέτοντας ότι «ενδεχομένως να μην έχουμε κατηγορηματική απάντηση, οπότε θα μείνει κάτι στη μέση που θα λέει "είναι γνήσια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι" και οι μισοί θα λένε το ένα και οι μισοί το άλλο».

«Τα βίντεο είναι θέμα αστυνομικής έρευνας, εμείς δεν κάνουμε αστυνομική έρευνα. Εμείς κάνουμε την τεχνική έρευνα, η οποία σταματάει στο σημείο που λέει ότι τα αέρια σιλικόνης και οι μετασχηματιστές δεν μπορούν να προκαλέσουν αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε. Κάποια πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει στο σημείο, δεν έγιναν και αυτό είναι δυστυχώς που θα μείνει να βασανίζει τους συγγενείς, οι οποίοι δεν ξέρω μέχρι πού θα μπορέσουν να προσεγγίσουν την αλήθεια, αλλά θα μείνουν με μια μικρή απορία, ανεξάρτητα από το τι θα δεχθεί το Δικαστήριο».

Κατέληξε λέγοντας:

«Είναι πιθανόν σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή πώς βρέθηκε εκεί και τι και πού ήταν, να μην το μάθουμε ποτέ. Όμως, το ότι κάτι υπήρχε μπορεί να αποδειχθεί και θα το δούμε θεωρώ άμεσα τις επόμενες μέρες με τις τεχνικές εκθέσεις που θα προκύψουν. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η συζήτηση έχει γίνει πολιτική και έτσι ό,τι κι αν λέω αυτήν τη στιγμή, μου μετράνε μία μία τις λέξεις για να δουν αν είμαι από εδώ ή αν είμαι από εκεί. Η επιστήμη από κει και πέρα μιλάει και μιλάει με συγκεκριμένα πράγματα. Τα στοιχεία που έχουμε θεωρώ είναι αδιαμφισβήτητα και δεν νομίζω πως έχουμε κάποια επί της ουσίας αντίρρηση σε συγκεκριμένα και επιστημονικά δεδομένα

