Σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας προχώρησαν συγγενείς θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, με την οποία ζητούν ο τραγικός θάνατος του 62χρονου Pavlini Bozo, ο οποίος το μοιραίο βράδυ εργαζόταν στο κυλικείο της αμαξοστοιχίας και είχε σύμβαση με την εταιρεία catering που εξόπλιζε το κυλικείο της αμαξοστοιχίας Ιntercity 62 να καταγράφει ως εργατικό ατύχημα ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τις αποζημιώσεις.

«O Pavlini Bozo δεν ήταν υπάλληλος της Hellenic Train, αλλά απασχολούνταν νόμιμα και ήταν ασφαλισμένος ως εργαζόμενος – υπάλληλος της εταιρίας… catering η οποία εξόπλιζε το κυλικείο της αμαξοστοιχίας προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Με την εταιρεία catering είχε καταρτίσει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, με την οποία είχε την ιδιότητα του Μπουφετζή με ωράριο εργασίας 40 ώρες για 5 ημέρες» αναφέρεται στην αναφορά - καταγγελία.

«Πρέπει να γίνει δεκτό πως η μοιραία για τη ζωή του Pavlini Bozo μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, δεδομένου ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

εργασιακών του καθηκόντων στο κυλικείο της αμαξοστοιχίας, στο οποίο δραστηριοποιούνταν η εργοδότρια εταιρεία catering αποτελεί κατά τα οριζόμενα στον νόμο εργατικό ατύχημα με παράλληλη την ευθύνη του εργοδότη.

Καταγγέλλουμε το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στις 28-02-2023 σε βάρος του Pavlini Bozo ενόσω εκτελούσε τα εργασιακά του καθήκοντα ως μισθωτός της εταιρείας catering στο βαγόνι – κυλικείο της αμαξοστοιχίας της εταιρείας HELLENIC TRAIN και σας καλούμε να προβείτε στην αυτεπάγγελτη εξέταση του ως άνω

δυστυχήματος, διαπίστωση των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας».

Δύο ολόκληρα χρόνια συναντάμε νομικά κωλύματα στο ζήτημα της αποζημίωσης, καταγγέλλουν από το οικογενειακό περιβάλλον του 62χρονου Pavlini, καθώς, όπως εξηγούν δεν αναγνωρίζεται ως εργαζόμενος λόγω του ότι δεν είχε σύμβαση με τη Hellenic Train αλλά με την εταιρεία catering.

«Περαιτέρω, η Υπηρεσία σας (επιθεώρηση εργασιας) ως αρμόδια για την επιθεώρηση των εργασιακών συνθηκών οφείλει να διερευνήσει το περιγραφόμενο ατύχημα, να εξετάσει και να αποφανθεί για την παραβίαση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και ειδικότερα για τις συνθήκες θανάτου εν ώρα εργασίας του Bozo Pavlini στην εργοδότρια εταιρεία catering και τη συνεργαζόμενη Hellenic Train» καταλήγει η καταγγελία.

