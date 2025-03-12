Για το κύκλωμα των λαθραίων τσιγάρων, αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μελών της οργάνωσης που όπως αποδείχθηκε εμπλέκονται σε πολλές υποθέσεις έχοντας πάνω τους το μισό ποινικό κώδικα και σχέσεις με την Greek Mafia.

Το αρχηγικό μέλος της σπείρας με τα λαθραία τσιγάρα, που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ, με το όνομα Λεωνίδας, κατονομάζουν ως εκτελεστή του Βαγγέλη Ζαμπούνη σε συνομιλία που έχουν 2 στελέχη της οργάνωσης. Αναλυτικά αναφέρουν σε μεταξύ τους συνομιλία:

- Θυμάσαι το βενζινάδικο τους 2 με τα τέτοια;

- Ναι, και;

- Που είχαν πυροβολήσει έναν και τον σκότωσαν;

- Ναι, ναι

- Ο Λεωνίδας ήταν αυτός που, πώς να σου το πω, το τέτοιο. Και ο άλλος (Έντικ) δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το γεγονός, έχει απαγορευτικό στην Ελλάδα, δεν ήταν καν στην Ελλάδα αυτός.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαγγέλης Ζαμπούνης ο 44χρονος που «γαζώθηκε» με 97 σφαίρες στο Νέο Κόσμο τα ξημερώματα Κυριακής είχε βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο 44χρονος, με την προσωνυμία «Ζαμπόν», ήταν έναν επικίνδυνος σεσημασμένος κακοποιός της «Greek Mafia».

Η ανησυχία των μελών του κυκλώματος γίνεται ακόμα πιο έντονη, όταν γνωστοποιείται πως ο Λεωνίδας και ο Έντικ έχουν συλληφθεί στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στη συνομιλία τους τα μέλη είναι προβληματισμένα για την πιθανότητα έναρξης ενός νέου κύκλου αίματος.

- Και τι δηλαδή, οι δικοί μας δεν λαδώνουν τους μπάτσους;

- Ξέρεις τώρα, αν ξεκινήσουν να πυροβολούν τότε θα τους κλείσουν όλους μέσα, και δε θέλει κανείς επιπλέον προβλήματα στο κεφάλι τους.

- Ναι, όλοι θέλουν μόνο τα λεφτά.

- Ε ναι, αν ξεκινήσουν οι δολοφονίες τότε θα γίνει της π…, θα έχουν πρόβλημα και οι άλλοι, και αυτοί που πουλάνε χονδρική και αυτοί που πουλάνε κούτα-κούτα. Θα σφίξουν τα πράγματα…

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας λάμβαναν αυστηρά μέτρα προστασίας για τη μεταφορά λαθραίων τσιγάρων. Τα οχήματα συνοδεύονταν από αυτοκίνητα προπομπούς για τον εντοπισμό κάποιου περιπολικού. Ενώ κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούσαν υπήρχαν σταθεροί παρατηρητές που παρέπεμπαν σε συμβατικά αυτοκίνητα της αστυνομίας. Σε περίπτωση που τα μέλη της σπείρας διαπίστωναν την παρουσία αστυνομικών στα σημεία που διατηρούσαν αποθήκες των λαθραίων καπνικών ειδοποιούσαν τους υπόλοιπους για να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους.

«Και μένα χτες με πήραν τηλέφωνο και μου λένε δύο μέρες μη βγεις από το σπίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά το ένα μέλος της οργάνωσης.



