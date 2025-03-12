Ορθή διατύπωση στην είδηση που αφορούσε χαμένες δικογραφίες στην εισαγγελία Κέρκυρας και για την οποία υπόθεση βρέθηκε κατηγορούμενη η πρώην εισαγγελέας του νησιού, ζητά ο συνήγορος της.

Συγκεκριμένα ο συνήγορος αναφέρει:

«Αθώα κρίθηκε σήμερα 12.03.25 η πρώην προϊσταμένη Εισαγγελέας Κερκύρας Τατάκη για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση από το Εφετείο Κέρκυρας (υπόθεση δήθεν «παραδικαστικού» με τις «χιλιάδες χαμένες δικογραφίες») καθώς το δικαστήριο διέγνωσε ανυπαρξία δόλου στο πρόσωπό της.

Καταρρέει πλέον το - ούτως ή άλλως - σαθρό οικοδόμημα των γνωστών κατηγόρων της περί δήθεν οιασδήποτε δόλιας προαίρεσής της.

Κρίσιμη ήταν η αποδειχθείσα στο ακροατήριο αταξία που επικρατούσε κατά τα χρόνια υπηρεσίας της στην Εισαγγελία Κερκύρας και η έλλειψη μηχανοργάνωσης καθώς και η μετεγκατάσταση των δικαστηρίων από το λιμάνι στο νέο κτίριο των δικαστηρίων το 2012 χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες οργάνωσης μίας τέτοιας μεταφοράς».



