Πολλοί είναι αυτοί που σπεύδουν σε καταστήματα να προμηθευτούν αντιολισθητικές αλυσίδες και χιονοκουβέρτες ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα την Τετάρτη (21/01).

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Δημήτρης Μεντάκης εξήγησε πώς πρέπει να βάλουμε σωστά τις αλυσίδες.

Όπως αναφέρει, «η αλυσίδα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να γράφει και τα νούμερα του ελαστικού πάνω στο κουτί ώστε να είναι η κατάλληλη. Κοιτάζουμε πρώτα να είναι ξεμπλεγμένη. Ερχόμαστε στο όχημα πάνω στο ελαστικό μας την απλώνουμε».

Τονίζει ότι «το οδόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και να μην έχει χιόνι. Περνάμε την αλυσίδα περιμετρικά, ανεβαίνουμε πίσω από τον τροχό μας, ασφαλίζουμε το κούμπωμα τον κρίκο τον εξωτερικό της εξωτερικής αλυσίδας. Σπρώχνουμε το συρματόσχοινο στο πίσω μέρος του τροχού. Μετά κάνουμε την ίδια διαδικασία στην κάτω πλευρά της αλυσίδας ενώνουμε και με δύναμη και τραβάμε όσο πιο σφιχτά γίνεται».

Χιονοκουβέρτες: Η απλή λύση – Πώς τις τοποθετούμε

Η χιονοκουβέρτα είναι η εύκολη λύση για κάποιον που δεν γνωρίζει πως να τοποθετεί αντιολισθητικές αλυσίδες, ωστόσο είναι πιο αναλώσιμη, μπορεί να σκιστεί εύκολα σε αντίθεση με τις αλυσίδες που είναι ανθεκτικές.

«Η χιονοκουβέρτα είναι πιο απλή διαδικασία, αλλά πάλι πρέπει να είναι το σωστό νούμερο. Βάζουμε την χιονοκουβέρτα περνάμε από πάνω ώστε να έρθει στο πίσω μέρος του τροχού και τη φοράμε σαν να θέλουμε να το σκεπάσουμε να μη κρυώσει. Κάνουμε το αυτοκίνητο λίγο πίσω ώστε να έρθει στο κάτω σημείο που πατάει και να το κουμπώσουμε», εξηγεί ο Δημήτρης Μεντάκης.

«Είναι σημαντικό όταν φτάσουμε στον προορισμό να αφαιρέσουμε τις χιονοκουβέρτες, προειδοποίησε. «Όταν φτάσουμε στον προορισμό μας πρέπει να τις αφαιρέσουμε από το λάστιχο γιατί είναι ένα βρεγμένο πανί και με το κρύο θα παγώσει και θα κολλήσει στο οδόστρωμα».

Οι τιμές για τις αντιολισθητικές αλυσίδες κυμαίνονται από 35- 300 ευρώ. Οι χιονοκουβέρτες, από την άλλη πλευρά, κυμαίνονται από 32-90 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

