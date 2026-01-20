Ο Μέντα 88 υποδέχεται τη νέα χρονιά με το πρώτο Μέντα LIVE, τις συναυλίες που διοργανώνει αποκλειστικά για τους ακροατές του: με έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη, ζωντανή μουσική, αυθεντικά συναισθήματα και καλεσμένους όλους εσάς!

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 21.00, στην καρδιά της πόλης, στο Ωδείο Αθηνών, ο Γιάννης Κότσιρας, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του, ανεβαίνει στη σκηνή του πρώτου Μέντα LIVE. Με μια διαδρομή γεμάτη διαχρονικά τραγούδια, που έχουν αγαπηθεί και έχουν σφραγίσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές μας και καλλιτεχνική συνέπεια, αναλαμβάνει να μας χαρίσει μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό...

Για να ζήσετε την εμπειρία του Μέντα LIVE συντονιστείτε στις εκπομπές του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και δηλώστε συμμετοχή!

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

