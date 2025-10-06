Απογειώθηκε από το Ισραήλ το αεροσκάφος με τους 27 Έλληνες

Το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla”, απογειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10) από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.

Η ώρα άφιξης του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εκτιμάται στις 4:30 - 5:00μμ.

Είχε προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του υπουργείο Εξωτερικών και της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ για να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού, ενώ η Αθήνα είχε προχωρήσει την Παρασκευή σε έντονο διάβημα προς το Ισραήλ, ζητώντας την επιτάχυνση των ενεργειών για την αποφυλάκιση και τον επαναπατρισμό των Ελλήνων.

Απελάθηκε και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιπλέον 171 ακτιβιστές από τον στολίσκο βοήθειας για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Σημειώνεται πως τους 27 Έλληνες πολίτες που μετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» επισκέφθηκε την Κυριακή στο κέντρο κράτησης όπου βρίσκονταν, αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ήταν όλοι καλά στην υγεία τους και τους παρεχόταν κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Πηγή: skai.gr

