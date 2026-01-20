«Θανατηφόρα» ρομαντικός αποδείχθηκε ένας νεαρός γαμπρός από την Κρήτη, ο οποίος αποφάσισε να πάει στον γάμο του με μία στολισμένη… νεκροφόρα.

Ο Δημήτρης αποφάσισε να κάνει την… έκπληξη, αφήνοντας άφωνους τους καλεσμένους και σοκαρισμένη τη νύφη, η οποία δεν γνώριζε το σχέδιο και το black humor του μέλλοντα συζύγου της.

«Στην αρχή κάνανε όλοι τον σταυρό τους, δεν το πιστεύανε, αλλά μετά κατάλαβαν ότι ήμουν εγώ μέσα» είπε ο Δημήτρης στο Live You. Μάλιστα, όπως δήλωσε, πήγε με νεκροφόρα επειδή ήθελε να κάνει κάτι ξεχωριστό.

«Mόνο με διαστημόπλοιο θα έκανα τη διαφορά, ή νεκροφόρα. Νεκροφόρα ήταν πιο εύκολο να βρώ » δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:





Πηγή: skai.gr

