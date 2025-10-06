Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα ΜΜΕ η πληροφορία πως έγινε από την αρμόδια εισαγγελία της Λάρισας το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών.

Προς το παρόν ωστόσο δεν υπάρχει καμία επίσημα ανακοίνωση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Την είδηση αυτή που κυκλοφορεί σχολιάζει η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι η οποία επισημαίνει πως δε γνωρίζει τίποτα ενώ η δικηγόρος της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει επίσης σε συνέντευξη τύπου ότι η οικογένεια δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας Ρούτσι

«Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε: Δεν γνωρίζουμε αν πραγματικά έχει δοθεί η άδεια ή πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι. Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Δεν ακυρώνεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της μόνο για ταυτοποίηση DNA, τη διενέργεια της οποίας η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να εμποδίσει. Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία. Τότε, και μόνο όταν το παραπάνω πιστοποιηθεί με επίσημο έγγραφο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί».

Κωνσταντοπούλου: Η οικογένεια Ρούτσι δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι επικοινώνησε για να δει αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη την οποία γνωρίζουν κάποια ΜΜΕ και όχι η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι.

Μέχρι τώρα, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τίποτα αλλά ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες πράξεις.

Είπε επίσης ότι κάποιοι παίζουν με την ψυχή και τη ζωή του Πάνου Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα εδώ και 22 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημα του κ. Ρούτσι αφού δόθηκε άδεια εκταφής και διενέργεια εξετάσεων DNA για την ταυτοποίηση της σορού του γιου του. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δεν ικανοποίησε τον κ. Ρούτσι γι αυτό και συνέχισε την απεργία πείνας.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο οποίος πήγε στη Βουλή για να πραγματοποιήσει τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.