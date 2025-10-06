Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε έναν 29χρονο, φερόμενο δράστη της ένοπλης επίθεσης σε βάρος 38χρονου, τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στη Δροσιά τις πρώτες πρωινές ώρες στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τον άνδρα, αλβανικής καταγωγής, που είχε κατονομάσει το θύμα της επίθεσης, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της πρώην συζύγου του θύματος. Ο 29χρονος συνελήφθη στη Ζάκυνθο και μέχρι τώρα αρνείται τις κατηγορίες.

Υποστηρίζει ότι τη μέρα της ένοπλη επίθεσης εργαζόταν σε κουζίνα εστιατορίου στη Ζάκυνθο. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται το άλλοθι που υποστηρίζει να επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Αρχών οι οποίες σε λίγες ώρες αναμένεται να πραγματοποιήσουν και κατ'οίκον έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου προκειμένου να φανεί αν θα βρουν τον ρουχισμό που αποτυπώνεται σε βιντεοληπτικό υλικό από την ένοπλη επίθεση.

Όσον αφορά τα κίνητρα της συγκεκριμένης επίθεσης, οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από αυτήν μπορεί να κρύβεται η επιμέλεια του παιδιού που είχε αποκτήσει το θύμα με την πρώην σύντροφό του.

Σημειώνεται ότι το θύμα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε για το συμβάν:

«Κατά τις 06:30 ακούσαμε κρότο. Ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Πήγαμε κοντά αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί ήταν κρυμμένος στους θάμνους. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, και μαύρη κουκούλα, μας ρώτησε που είναι. Υποθέσαμε πως ήταν γείτονας. Πήγε εκεί πέρα και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση, και μετά τον βρήκαμε μέσα στους θάμνους με τις αισθήσεις του. Έλεγε πως τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι».

