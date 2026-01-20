Τη νέα του φανέλα αποκάλυψε ο Παναθηναϊκός AKTOR. Πρόκειται για μια εμφάνιση City Edition, στα πρότυπα που έχουν καθιερώσει οι ομάδες του ΝΒΑ, σε γκρίζο χρώμα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας.

«Εμπνευσμένη από τους δρόμους της Αθήνας. Η νέα γκρίζα City Edition φανέλα είναι εδώ, ενώνοντας την ταυτότητα της πόλης με το πράσινο DNA.

Η πόλη μας. Τα χρώματά μας. Η κληρονομιά μας», αναφέρει το μήνυμα της πράσινης ΚΑΕ.

Οι νέες φανέλες είναι από σήμερα διαθέσιμες σε όλα τα PAO Shop στο Telekom Center Athens.

