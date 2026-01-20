Φρεντέρικσεν: Η Δανία δεν διαπραγματεύται ζητήματα κυριαρχίας - Τα χειρότερα μπορεί να είναι ακόμη μπροστά μας

Η Δανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία, την εθνική ταυτότητα, τα σύνορα και τη δημοκρατία, δήλωσε την Τρίτη στο κοινοβούλιο η πρωθυπουργός της χώρας Μέττε Φρεντέρικσεν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ακόμη, σημείωσε ότι «τα χειρότερα μπορεί να είναι ακόμη μπροστά μας». «Αν κάποιος ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη, φυσικά θα ανταποκριθούμε», πρόσθεσε η ίδια. «Ε'ιναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο στο οποίο βρισκόμαστε».

