Το «παρών» στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον Νίκο Στασινόπουλο, μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της ελληνικής βιομηχανίας.

​Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος.

Ανάμεσά τους διακρίνονταν πολλοί κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας, καθώς και ο Παύλος Ντε Γκρες.

Το «αποτύπωμα» του πατριάρχη της Βιοχάλκο

Ο Νίκος Στασινόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος «πατριάρχης» της Βιοχάλκο και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της μέχρι το τέλος.

​Σε κλίμα συγκίνησης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της VIOHALCO εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια.

​Όπως επισημαίνεται, ο εκλιπών υπήρξε «εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου επί επτά δεκαετίες», αφήνοντας πίσω του ένα έργο που καθόρισε την πορεία της εταιρείας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας.

​Χαρακτηριζόμενος ως πρωτοπόρος και οραματιστής, ο Νίκος Στασινόπουλος παρέλαβε τα ηνία και οδήγησε τη Βιοχάλκο στο να μετεξελιχθεί σε έναν κορυφαίο βιομηχανικό όμιλο επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη, σχεδιάζοντας ουσιαστικά την ελληνική βιομηχανία του αύριο σε παγκόσμιο επίπεδο.

