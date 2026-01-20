Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ήδη από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

«Η εκτίμησή μου είναι ότι ο πρόεδρος θα λάβει μια απόφαση, ίσως ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε κάνει ουσιαστικές συζητήσεις για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Υπήρχαν έντεκα πολύ ισχυροί υποψήφιοι. Τώρα έχουν μείνει τέσσερις. Ο πρόεδρος έχει συναντηθεί προσωπικά με όλους τους υποψηφίους», ανέφερε.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει έντονα τον Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο, για το ότι δεν μείωσε τα επιτόκια αρκετά γρήγορα, σημειώνει το Reuters.

Οι τέσσερις υποψήφιοι για τη θέση είναι ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ Κέβιν Χάσετ, το μέλος της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, το πρώην μέλος της Fed Κέβιν Γουόρς και ο επικεφαλής επενδύσεων της BlackRock Ρικ Ρίντερ.

Πηγή: skai.gr

