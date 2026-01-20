Απρόοπτο στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι για τον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ, το οποίο κέρδισε ο Έλληνας τενίστας με 6-3 ισοφαρίζοντας σε 1-1 (είχε χάσει το πρώτο με 6-4), ένα ball girl έκανε εμετό στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για να καθαριστεί το τερέν και να συνεχιστεί, μετά από λίγα λεπτά, και πάλι το παιχνίδι με την έναρξη του τρίτου σετ.

