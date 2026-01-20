Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προσωρινή διακοπή στον αγώνα του Τσιτσιπά - Ball girl έκανε εμετό

Ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Μοτσιζούκι διακόπηκε επειδή ball girl έκανε εμετό

Τσιτσιπάς

Απρόοπτο στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Σιντάρο Μοτσιζούκι για τον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σετ, το οποίο κέρδισε ο Έλληνας τενίστας με 6-3 ισοφαρίζοντας σε 1-1 (είχε χάσει το πρώτο με 6-4), ένα ball girl έκανε εμετό στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά για να καθαριστεί το τερέν και να συνεχιστεί, μετά από λίγα λεπτά, και πάλι το παιχνίδι με την έναρξη του τρίτου σετ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark