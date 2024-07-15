Φλωρίδης: Η σκευωρία της Novartis ήταν η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια κατάλυσης της Δημοκρατίας

«Αν τα πρόσωπα που κατέθεσαν στην Αμερική είναι τα ίδια με αυτά που κατέθεσαν στην Ελλάδα, τότε ανοίγουν πολλά θέματα», επισήμανε στον ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στους προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, στον απόηχο των αποκαλύψεων για αμοιβές από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να καταθέσουν οι μάρτυρες.

Ο υπουργός εξήγησε ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους θιγόμενους να ζητήσουν από τον εισαγγελέα την αποκάλυψη των προστατευόμενων μαρτύρων.



Εξήγησε ότι με βάση τους νέους ποινικούς κώδικες που ισχύουν από την 1η Μαΐου, μπορεί αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας να εξετάζει ανά πασά στιγμή αν πρέπει να συνεχιστεί το καθεστώς προστασίας.



Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε επίσης πως η σκευωρία της Novartis ήταν η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια κατάλυσης της Δημοκρατίας και εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων.

