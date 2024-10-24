Χτυπημένη και ημίγυμνη, εντοπίστηκε τα ξημερώματα 25χρονη στην περιοχή του Παγκρήτιου Σταδίου στο Ηράκλειο από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές, που έσπευσαν στο σημείο με περιπολικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο προανάκρισης, αποκαλύφθηκε ότι από τον Αύγουστο, σχεδόν τρεις μήνες δηλαδή, την 25χρονη κρατούσαν παρά τη θέλησή της στο σπίτι τους στην περιοχή «Τρεις Βαγιές» ένα ζευγάρι Αλβανών, ηλικίας 42 και 30 ετών αντίστοιχα.

Με βάση τα όσα καταγγέλλονται, η κοπέλα που ήταν φιλοξενούμενη σε δομή, είχε περάσει μαρτυρικά στα χέρια των δύο συλληφθέντων πλέον, καθώς φέρεται να την κακοποιούσαν και να την εξέδιδαν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το ζευγάρι περιέφερε το κορίτσι από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, προκειμένου να συνευρίσκεται σεξουαλικά με διάφορους πελάτες, εισπράττοντας φυσικά οι ίδιοι τα χρήματα από τις συνευρέσεις αυτές. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι το κορίτσι αντιδρούσε, αρνούνταν να εκδίδεται και αυτό το "πλήρωνε" με ξύλο.

Την υπόθεση χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ζευγαριού αφορά στα αδικήματα εμπορίας ανθρώπων και της σωματική βλάβης.

Να σημειωθεί ότι η 25χρονη παραπέμφθηκε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου, για περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης της, ως προς τη στέγαση της και την ψυχολογική της υποστήριξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν σήμερα (24.10.2024) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο, δύο αλλοδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για εμπορία ανθρώπων και επιπλέον σε βάρος της αλλοδαπής σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος ημεδαπής.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, αναφορικά με εντοπισμό ημεδαπής σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου έχοντας σωματικές βλάβες, προέκυψε ότι ενώ η εν λόγω ημεδαπή παθούσα βρισκόταν εντός οχήματος στο οποίο επέβαιναν και οι δύο αλλοδαποί, η γυναίκα της προκάλεσε με τα χέρια σωματικές βλάβες και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν στο σημείο όπου ανευρέθη.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από τα τέλη Αυγούστου 2024 έως και 23.10.2024, κατακρατούσαν αυτήν παράνομα στην οικία τους, εξαναγκάζοντας την να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις με αγνώστους σε αυτήν άνδρες εισπράττοντας οι ίδιοι το χρηματικό ποσό για την παραπάνω πράξη.

Οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ένδυσης της παθούσας και το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

