Ζαχαράκη: Vouchers των 800 ευρώ τον μήνα θα λάβουν 2.500 παιδιά

Vouchers των 800 ευρώ το μήνα ανά παιδί θα λάβουν 2.500 παιδιά και οι οικογένειες τους μέσω του Προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών και την εν γένει υποστήριξη και κοινωνική ένταξη της οικογένειας τους, το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Μέσω της σχετικής Κοινής Απόφασης που υπέγραψαν η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης και η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζωή Μακρή, δικαιούχοι του προγράμματος είναι, ενδεικτικά, οι πιστοποιημένοι μη κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία, οι δήμοι, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, οι μονάδες ψυχικής υγείας και τα κέντρα ειδικών θεραπειών.

Το Πρόγραμμα, αξιοποιώντας πόρους 35 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, θέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης με τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων φορέων Πρώιμης Παρέμβασης προκειμένου εξασφαλιστεί η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά αλλά και η παράλληλη ενδυνάμωση των οικογενειών τους. Μέχρι σήμερα, υπάρχει έλλειψη ενός ενιαίου θεσμοθετημένου πλαισίου Πρώιμης Παρέμβασης καθώς και απουσία χαρτογράφησης των πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης.

Ειδικότερα, με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού το ύψος του voucher διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών που ορίζεται στο Εξατομικευμένο Πλάνο Παρέμβασης ότι θα πρέπει να γίνουν ανά μήνα σε:

800 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 20 συνεδριών ανά μήνα, 600 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα ή 400 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα.

Σε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα.

Οι υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης συνιστούν πλέγμα εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται από διεπιστημονική ομάδα προς το παιδί και την οικογένειά του.

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) μέλη και πιο συγκεκριμένα από:

1 αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο,

1 ψυχολόγο,

1 κοινωνικό λειτουργό,

1 εργοθεραπευτή,

1 λογοθεραπευτή και

1 μέλος εκ των ακολούθων ειδικοτήτων: φυσικοθεραπευτή ή ειδικού παιδαγωγού ή απόφοιτου τμήματος Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.

Οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

την αξιολόγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού,

την παροχή ειδικών θεραπειών (εργοθεραπειών, λογοθεραπειών κλπ.),

τη συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των γονέων/φροντιστών.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«H περίοδος από τη γέννηση ενός παιδιού μέχρι την ηλικία των έξι ετών είναι η πιο καθοριστική για την ανάπτυξή του. Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή και να είμαστε αρωγοί στις οικογένειες τους γι’ αυτό και 2.500 παιδιά και οι οικογένειες τους θα λάβουν vouchers των 800 ευρώ/παιδί που θα λάβει τις υπηρεσίες της Πρώιμης Παρέμβασης. Ακολουθούμε ένα οικογενειοκεντρικό μοντέλο Πρώιμης Παρέμβασης που προβλέπει επικοινωνία με το σχολικό περιβάλλον, ανίχνευση και διάγνωση των διαταραχών. Στοχεύουμε στην παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών στήριξης στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, με σκοπό να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.Είναι σημαντικό επίσης, να διασφαλίζουμε την καλή ψυχική υγεία τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους. Έτσι, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες από μια ποικιλία ειδικών, όπως παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές κ.α. και εφαρμόζεται σε οικεία περιβάλλοντα, όπως το σπίτι και οι παιδικές χαρές.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό και συμπεριληπτικό σύστημα πρώιμης παρέμβασης στην Ελλάδα και θα τα καταφέρουμε».

