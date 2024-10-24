Το Eurojackpot Extra έκανε πρεμιέρα στην κλήρωση της Τρίτης αποκλειστικά για τους παίκτες στην Ελλάδα, με 6 νικητές στην κατηγορία 4+1 να μοιράζονται το extra έπαθλο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάθε παίκτης από τους έξι τυχερούς κέρδισε 417.014,86 ευρώ. Ένας από αυτούς κατέθεσε το δελτίο του στο κατάστημα ΟΠΑΠ της Στέλλας Γκίκα και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, στον Πειραιά.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέραμε τύχη σε έναν πελάτη του καταστήματός μας. Στην κλήρωση της Τρίτης, 467 τυχεροί σε όλη την Ευρώπη πρόβλεψαν σωστά 4 αριθμούς στο πρώτο πεδίο και 1 στο δεύτερο, κερδίζοντας από 348,20 ευρώ ο καθένας. Ωστόσο, χάρη στο Eurojackpot Extra που προσφέρεται αποκλειστικά στην Ελλάδα για τις δύο κληρώσεις της τρέχουσας εβδομάδας, 6 νικητές στη χώρα μας κέρδισαν από 417.014,86 ευρώ. Οι παίκτες στην Ελλάδα κέρδισαν δηλαδή 416.666,66 ευρώ περισσότερα από τους νικητές της ίδιας κατηγορίας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η διαφορά των κερδών στην κατηγορία 4+1 είναι πολύ μεγάλη για τους παίκτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ.

Από την πλευρά της, η Στέλλα Γκίκα, συνιδιοκτήτρια του καταστήματος, τονίζει: «Η συμμετοχή στις κληρώσεις για το Eurojackpot Extra δεν απαιτεί επιπλέον κόστος, με το αντίτιμο κάθε στήλης να παραμένει ίδιο. Χωρίς extra κόστος, οι νικητές της κατηγορίας 4+1 στην Ελλάδα κερδίζουν extra έπαθλα».

Στέλλα Γκίκα και Δημήτρης Τριανταφύλλου, συνιδιοκτήτες καταστήματος ΟΠΑΠ επί της οδού Μαρίας Χατζηκυριάκου 150

Eurojackpot Extra και στην κλήρωση της Παρασκευής

Το Eurojackpot Extra θα μοιράσει επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ στους νικητές της κατηγορίας 4+1 και στην κλήρωση της Παρασκευής, αποκλειστικά για τους παίκτες στην Ελλάδα.

«Τις τελευταίες ημέρες όλοι ρωτάνε για το Eurojackpot Extra. Αρκετοί ήταν αυτοί που κατέθεσαν τα δελτία τους στην κλήρωση της Τρίτης, ωστόσο είμαι σίγουρη πως οι συμμετοχές θα πολλαπλασιαστούν για την κλήρωση της Παρασκευής», τονίζει η Ιωάννα Τσιριγώτη, εργαζόμενη σε κατάστημα ΟΠΑΠ της Γλυφάδας όπου κατέθεσε το δελτίο του ένας εκ των 6 νικητών της περασμένης Τρίτης.

Από την πλευρά της, η Χριστίνα Μανουσάκου, επίσης υπάλληλος στο τυχερό κατάστημα ΟΠΑΠ της Γλυφάδας που βρίσκεται στην οδό Αριστοφάνους 1, υπογραμμίζει: «Τα επιπλέον κέρδη του παιχνιδιού στην κατηγορία 4+1 αφορούν μόνο την Ελλάδα και τα δελτία που κατατίθενται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ. Το Eurojackpot Extra ενεργοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ανακοινώνεται πριν από την εκάστοτε κλήρωση που συμμετέχει σε αυτό».

Ιωάννα Τσιριγώτη και Χριστίνα Μανουσάκου, εργαζόμενες σε κατάστημα ΟΠΑΠ της Γλυφάδας

Τζακ ποτ 50 εκατ. ευρώ

Εκτός από τα extra κέρδη της κατηγορίας 4+1, οι παίκτες του Eurojackpot έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την Παρασκευή το μεγάλο έπαθλο ύψους 50 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία, έπειτα από 5 συνεχόμενα τζακ ποτ.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν τα έπαθλα του παιχνιδιού μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ, είτε στους πάγκους εξυπηρέτησης, είτε μέσω της εφαρμογής OPAP Store App.

Η κλήρωση για τα 50 εκατ. ευρώ θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 21:00, με τις συμμετοχές να ολοκληρώνονται την ίδια ημέρα στις 19:00. Το βίντεο της κλήρωσης θα είναι διαθέσιμο στο YouTube κανάλι του παιχνιδιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.