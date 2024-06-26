Τέλος στην αναστολή ποινής για βιασμό 14χρονης στο δολοφόνο της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία

Τέλος στην αναστολή του 38χρονου καθ’ ομολογία δράστη του άγριου φονικού με θύμα την 11χρονη Βασιλική έβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο ήδη προφυλακισμένος 38χρονος ξεκινά να εκτίει την ποινή των 9 ετών κάθειρξης η οποία του είχε επιβληθεί το 2020 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ζακύνθου για τον βιασμό ενός 14χρονου, τότε, κοριτσιού.

Ο 38χρονος μετήχθη το πρωί της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου να βάλει τέλος στην αναστολή του.

Ο ίδιος στάθηκε απέναντι από την έδρα λέγοντας «θέλω να εκτίσω την ποινή μου».

Υπενθυμίζεται ότι Πρόεδρος και εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξαν αμέσως έρευνα και πειθαρχικό έλεγχο για τους δικαστές, τρεις γυναίκες –γυναίκα και η εισαγγελέας– που εξέδωσαν αυτή την απόφαση και έδωσαν αναστολή στον καταδικασθέντα, επιβάλλοντας περιοριστικούς όρους. Ο έλεγχος διατάχθηκε από την πρώτη στιγμή και σύντομα θα ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Το ιστορικό Η δίκη και η καταδίκη του έγινε το 2020.

Δύο χρόνια αργότερα προσδιορίστηκε να δικαστεί στο Εφετείο της Πάτρας, εκεί όπου υπάγονται τα δικαστήρια και της Ζακύνθου, σε δεύτερο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε όμως χωρίς δικηγόρο, κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά, ειδικά για την κοινωνική ομάδα στην οποία ο ίδιος ανήκει, αλλά και γενικότερα σε τέτοια εγκλήματα.

Το δικαστήριο, ως ορίζει ο νόμος, φρόντισε να βρει δικηγόρο από τους καταλόγους του Δικηγορικού Συλλόγου, ανέβαλε τη δίκη και η νέα δικάσιμος ήταν στα μέσα του Φεβρουαρίου 2024. Η δίκη όμως δεν έγινε και πάλι.

Αυτή τη φορά διότι συνέπεσε με δικηγορική αποχή και όλες οι υποθέσεις δεν δικάστηκαν.

Μετά ταύτα είχε προσδιοριστεί για το 2025, αλλά στο μεταξύ μεσολάβησε το φονικό της 11χρονης και το ποινικό μητρώο του δράστη εμπλουτίστηκε για τα καλά με την αποτρόπαιη δολοφονία ενός παιδιού. Δικάστηκε πρωτοδίκως το 2020, ενώ η δίκη του σε δεύτερο βαθμό, έπειτα από αρκετές αναβολές, είχε προσδιοριστεί για το 2025.

