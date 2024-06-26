Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης, στον κεντρικό σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου, στην πόλη του Ηρακλείου, όταν - σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive - ένας 47χρονος Αλβανός άρχισε να επιτίθεται, χωρίς λόγο στους παριστάμενους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο άντρας - εμφανώς υπό την επήρεια ουσιών - στην αρχή φώναζε και κλωτσούσε διάφορα αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια δεν δίστασε να χτυπήσει κάποιους από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο χώρο.

Βίντεο από το επεισόδιο:

Κλήθηκε η αστυνομία και όταν έφτασε εκεί κλιμάκιο από το Α' Αστυνομικό Τμήμα, ο άνδρας χτύπησε και έναν από τους αστυνομικούς, πριν οι τελευταίοι καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Μάλιστα ο αστυνομικός χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς τα τραύματά του να χαρακτηρίζονται σοβαρά.

Ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.