Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρό επεισόδιο στα ΚΤΕΛ Ηρακλείου: Άνδρας σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε σε τουρίστες και τραυμάτισε αστυνομικό- Βίντεο

Ο άνδρας χτύπησε και έναν από τους αστυνομικούς, πριν καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν 

ΚΤΕΛ

Ένα πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε το απόγευμα της Τρίτης, στον κεντρικό σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου, στην πόλη του Ηρακλείου, όταν - σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive - ένας 47χρονος Αλβανός άρχισε να επιτίθεται, χωρίς λόγο στους παριστάμενους. 

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο άντρας - εμφανώς υπό την επήρεια ουσιών - στην αρχή φώναζε και κλωτσούσε διάφορα αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια δεν δίστασε να χτυπήσει κάποιους από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο χώρο.

Βίντεο από το επεισόδιο: 

Κλήθηκε η αστυνομία και όταν έφτασε εκεί κλιμάκιο από το Α' Αστυνομικό Τμήμα, ο άνδρας χτύπησε και έναν από τους αστυνομικούς, πριν οι τελευταίοι καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. 
Μάλιστα ο αστυνομικός χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς τα τραύματά του να χαρακτηρίζονται σοβαρά. 

Ο 47χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΚΤΕΛ Ηράκλειο Κρήτης επεισόδιο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark