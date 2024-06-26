Της Ιωάννας Μάνδρου

Αθώοι και οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Folli Follie κρίθηκαν ομόφωνα από το δικαστήριο για τη βαριά κατηγορία της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, ενώ καταδικάστηκαν για άλλα σοβαρά αδικήματα ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος και μέλη της οικογενείας του αλλά και στενοί του συνεργάτες.

Ειδικότερα ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία για πλαστογραφία, απάτη, χειραγώγηση της αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατηγορίες βαριές που επισύρουν ποινές πολυετούς καθείρξεως.

Για τη σύζυγο του Αικατερίνη Κουτσολιούτσου το δικαστήριο ανακοίνωσε την ενοχή της για συνεργεία σε απάτη από κοινού, χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο γιος του Τζώρτζης Κουτσολιούτσος κρίθηκε αθώος όπως όλοι για τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης επίσης αθώος και για το αδίκημα της αυτουργίας σε πλαστογραφία. Ωστόσο, κρίθηκε ένοχος για απάτη, χειραγώγηση αγοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Συνεργάτης της οικογένειας Κουτσολιούτσου επίσης κρίθηκε ένοχη για συνέργεια σε πλαστογραφία σε απάτη από κοινού, σε χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ακόμη ο καταζητούμενος Ιωάννης Μπεγιέτης κρίθηκε ένοχος για πλαστογραφία, απάτη, άμεση συνέργεια στη χειραγώγηση αγοράς και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι 6 κατηγορούμενοι της υπόθεσης κρίθηκαν αθώοι για όλες τις κατηγορίες που τους είχαν αποδοθεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη σε όλα τα σκέλη της.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με αγόρευσης συνηγόρων επί ελαφρυντικών, ενώ απόφαση επί των ποινών δεν αποκλείεται να εκδοθεί εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.