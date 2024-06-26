Το Foreign Office δίνει συμβουλές για τη ζέστη σε Βρετανούς που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σε ανανέωση της ταξιδιωτικής σύστασης προς Βρετανούς που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα προέβη το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών παραθέτοντας πληροφορίες για το πώς μπορούν να προετοιμαστούν και να αντιδρούν σε ακραίες καιρικές συνθήκες και φυσικούς κινδύνους.

Η κίνηση του Foreign Office ακολουθεί σειρά δημοσιευμάτων στο βρετανικό Τύπο που αναφέρονται στα πρόσφατα περιστατικά θερμοπληξίας ή θανάτου ξένων τουριστών σε ελληνικά νησιά. Τα δημοσιεύματα έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς το θάνατο του Δρ Μάικλ Μόσλεϊ στη Σύμη.

Στη σελίδα της ταξιδιωτικής σύστασης για την Ελλάδα περί ασφαλείας και προστασίας έχει προστεθεί από την Τρίτη προειδοποίηση για τους κινδύνους από την έντονη ζέστη, όπως αφυδάτωση, υπερθέρμανση του οργανισμού και θερμοπληξία.

Υπάρχει πλέον επίσης παραπομπή σε ιστοσελίδα με ιατρικές συμβουλές προς ταξιδιώτες «σε περιοχές με ακραία ζέστη».

Εκεί τονίζεται, μεταξύ άλλων, πως η κλιματική αλλαγή δύναται να προκαλεί αυξημένους σε συχνότητα και ένταση καύσωνες, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται πρόληψη.

Γίνεται σύσταση για κατάλληλη ένδυση, για καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντιηλιακό, κατανάλωση νερού και υγρών, αποφυγή οινοπνευματωδών, αποφυγή του ήλιου τις πιο θερμές ώρες, αποφυγή βαριάς άσκησης, προσοχή σε παιδιά μέσα σε αυτοκίνητο, τήρηση των οδηγιών ασφαλείας σε πισίνες και παραλίες και άμεση αναφορά συμπτωμάτων όπως ζάλη, σύγχυση, δυσκολία αναπνοής, ταχυπαλμίες κ.ά.

Σημειώνεται ότι βρέφη, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, αλλά επίσης έγκυες και άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, είναι πιο ευάλωτοι και πως πρέπει να δίνεται προσοχή σε ενδείξεις αφυδάτωσης, εξάντλησης και θερμοπληξίας.

