Τέλος εποχής για τα «Αηδονάκια»: Η ιστορία του λούνα πάρκ που μεγάλωσε 5 γενιές Αθηναίων και δεν υπάρχει πια Ελλάδα 11:43, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα "Αηδονάκια" φιλοξενούσαν στις εγκαταστάσεις του στο Μαρούσι πάνω από 300.000 παιδιά ετησίως