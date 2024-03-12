Τέλος Απριλίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα, στο πλαίσιο σημερινής παρουσίασης, στο συνεργείο Μεγάλων Βλαβών στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, του ενός από τα συνολικά 140 λεωφορεία της Yutong.

Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες (μετά τον εκτελωνισμό και την έκδοση πινακίδων) θα ξεκινήσουν δοκιμή στους δρόμους, αρχικά χωρίς και στη συνέχεια με επιβάτες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η κυκλοφορία τους κανονικά, ενισχύοντας έτσι τον στόλο των Οδικών Συγκοινωνιών της Αθήνας.

«Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και υπάρχει ανάγκη σημαντικής ανανέωσης του στόλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή η ανάγκη είναι μια πραγματικότητα και προέκυψε μέσα από τη μακρά περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης που πέρασε η χώρα μας» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε πως αυτή η ανάγκη εδράζεται σε δύο πυλώνες:

α) στον γερασμένο στόλο που έχουμε στην Ελλάδα και ο οποίος, ουσιαστικά, συνοδεύεται από τις συχνές βλάβες, άρα την ανάγκη επισκευής αυτών. Ο μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων στην Ελλάδα είναι 19 έτη, όταν ο μέσος όρος ηλικίας στην Ευρώπη είναι 13 έτη, αλλά και β) από μία οδυνηρή πραγματικότητα που απαντά στον προβληματισμό ότι το 39% του στόλου των λεωφορείων στην Αθήνα δεν είναι προσβάσιμο για τα ΑΜΕΑ.

«Αυτή είναι μια πραγματικότητα, η οποία έπρεπε και πρέπει να αλλάξει … και δουλέψαμε συλλογικά, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεργασία με την ΟΣΥ, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε ότι τα λεωφορεία βρίσκονται στην Ελλάδα. Όπως και οι φορτιστές βρίσκονται στην Ελλάδα και εκτιμούμε ότι θα είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα. Ωστόσο, τόνισε πως η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με 250 ηλεκτρικά οχήματα δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και χρειάζονται πολλές περισσότερες, πρόσθετες πρωτοβουλίες. Ανέφερε πως υπεγράφη μία σύμβαση και τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί ακόμη μία, με δύο εταιρείες, ώστε να προστεθούν στην Αθήνα 300 λεωφορεία, 18 και 12 μέτρων, φυσικού αερίου τα οποία αναμένεται να έχουν έρθει έως το τέλος του 2025, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για έναν πρόσθετο διαγωνισμό νέων 750 λεωφορείων αντιρρυπαντικής προστασίας, και έτσι να ολοκληρωθεί ο στόχος για την ανανέωση με συνολικά 1.300 νέα λεωφορεία, μέχρι το τέλος του 2027 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Με μεθοδικότητα και συνέπεια, υλοποιούμε, εντός χρονοδιαγραμμάτων, κάθε στόχο που έχουμε θέσει για την πραγματική αναγκαιότητα ανανέωσης του στόλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», ανέφερε ο κος Σταϊκούρας. Τέλος, ο υπουργός απαντώντας σε όσους προβληματίζονται «για το που κατευθύνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» είπε: «Το γεγονός ότι οι πολίτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα κινούνται με νέα λεωφορεία, με καινούριο στόλο, δείχνει που πηγαίνουν τα χρήματα των Ευρωπαίων, αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε αυτήν την ανανέωση στόλου, που τελικά είναι για τους πολλούς, είναι για αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και αυτό είναι το πρόταγμα της σημερινής κυβέρνησης».

Από την πλευρά της η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου, δήλωσε ότι «με τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα και τα 110 στη Θεσσαλονίκη κάνουμε πράξη μία ακόμη δέσμευση της κυβέρνησής μας, καθώς η ηλεκτροκίνηση αποτελεί το μέλλον της αυτοκίνησης. Ταυτόχρονα όμως, εκσυγχρονίζοντας τον στόλο των αστικών λεωφορείων, βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Επενδύουμε σε λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας -φιλικά προς το περιβάλλον-, αθόρυβα, υλοποιώντας έτσι μία σημαντική παρέμβαση για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πορεία μας προς τις μεταφορές του 2030».

Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς, είπε ότι «η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική γιατί αποδίδει καρπούς μία δύσκολη προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν "βγάλαμε στον αέρα" έναν διαγωνισμό για νέα οχήματα, καθώς η τελευταία φορά που η χώρα μας αποφάσισε να πάρει λεωφορεία ήταν το 2007, όταν η τεχνολογία ήταν πολύ διαφορετική. Εν τέλει, τα καταφέραμε και σήμερα παρουσιάζεται το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο…. Είναι πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα του υπουργείου να φέρουμε γρήγορα στον δρόμο αυτά τα λεωφορεία».

Στην ετοιμότητα της ΟΣΥ καθώς και στο πλάνο εκπαίδευσης των εργαζομένων, προκειμένου να ανταποκριθούν στο έπακρο στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ηλεκτροκίνηση, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Στέφανος Αγιάσογλου. Τονίζοντας ότι «πρόκειται για ημέρα ορόσημο, καθώς εγκαινιάζεται η επόμενη ημέρα στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες», αναφέρθηκε στις δυνατότητες των νέων οχημάτων και διαβεβαίωσε ότι η ημέρα που τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα θα κυκλοφορούν στους δρόμους του λεκανοπεδίου, δεν αργεί.

Στα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και στη συντονισμένη προσπάθεια όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία να ενταχθούν στον στόλο των οχημάτων της ΟΣΥ αναφέρθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Τέλος, ο Τζακ Λι, γενικός διευθυντής της Yutong στην Ευρώπη, που είναι και η ανάδοχος κινεζική εταιρεία, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα των μεταφορών, με την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.