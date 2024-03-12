Αυστηρότατες ποινές θα επιβάλλονται από την 1η Μαΐου σε όσους ασκούν βία κατά των γιατρών, των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ αλλά και κατά των ασθενών στα νοσοκομεία, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα.

«Όσοι ασκούν βία κατά των υγειονομικών, το πιο πιθανόν είναι να οδηγηθούν στη φυλακή», επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη σημερινή Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά της βίας σε υγειονομικούς.

«Στην κυβέρνηση είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί στο πλαίσιο του νέου Ποινικού Κώδικα, που θα ισχύει από την 1η Μαΐου, θεσπίσαμε επιτέλους μία διάταξη πάρα πολύ σαφή και συγκεκριμένη, με την οποία προστατεύονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι ασθενείς στα νοσοκομεία, όταν ασκούν το λειτούργημά τους ή περιθάλπονται. Πιστεύουμε ότι αυτή η διάταξη θα προστατεύσει όλους όσοι εργάζονται σκληρά στα νοσοκομεία, ιδιαίτερα τις ημέρες της εφημερίας, από λεκτικές επιθέσεις ή και μια άλλου είδους βία σωματική, και θα τους προστατεύσει αποτελεσματικά, γιατί οι προβλεπόμενες ποινές δεν αστειεύονται. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να το πάρουν όλοι» σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Επισημαίνοντας ότι όσοι ασκούν βία θα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης, ο υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε: «Κατά συνέπεια, λοιπόν, ας το σκέφτονται πάρα πολύ όλοι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους να διαπράξουν τέτοιες ενέργειες. Πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ γιατί στα νοσοκομεία πρέπει να υπάρχει τάξη, πρέπει να υπάρχει ηρεμία, γιατί οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διασώστες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και επομένως οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, όταν ασκούν το λειτούργημά τους. Δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένοι σε πράξεις βίας, είτε είναι λεκτικές είτε σωματικές. Γι' αυτό, αυτό που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης επικράτησε ένταση καθώς γιατροί και υγειονομικοί μπήκαν στην αίθουσα κρατώντας πανό, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στην υποβάθμιση του συστήματος υγείας και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα απογευματινά χειρουργεία.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος σημείωσε ότι η Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά της βίας σε υγειονομικούς καθιερώθηκε στην Ευρώπη πριν από τρία χρόνια. «Είναι μία ημέρα που σηματοδοτεί ότι το φαινόμενο της βίας εναντίον των γιατρών, των νοσηλευτών και όλων όσοι συνεργάζονται στα νοσοκομεία δεν έχει θέση. Πρέπει να παταχθεί πριν να διογκωθεί και φτάσει τις διαστάσεις που έχει σε άλλα σημεία του πλανήτη, για έναν και κύριο λόγο: η βία εναντίον της ιατρικής μπλούζας ουσιαστικά είναι βία εναντίον των ασθενών, διότι ο άνθρωπος που λειτουργεί υπό καθεστώς οποιασδήποτε απειλής ή φόβου αποδίδει λιγότερα απ' όσα του επιτρέπουν οι δυνάμεις του και οι γνώσεις του. Κι αυτό είναι μία τεράστια αδικία για τους ασθενείς πρωτίστως. Η πρόσφατη νομοθεσία μας δίνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι μέσα στο νοσοκομείο, η έννοια της βίας απλώς δεν υπάρχει. Ανεξαρτήτως λόγου, πολύ απλά, βία δεν νοείται. Δεν το επιτρέπει η κουλτούρα μας, δεν το επιτρέπει ο ευρωπαϊκός μας πολιτισμός» πρόσθεσε ο κ. Εξαδάκτυλος.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας, από την πλευρά του, επισήμανε ότι στόχος όλων είναι ο μηδενισμός των περιστατικών βίας. «Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό εργάζονται κάτω από συνθήκες burnout, εργάζονται κάτω από συνθήκες υποστελέχωσης. Φυσικά οι πολίτες σε κάποιες περιπτώσεις ταλαιπωρούνται λόγω των αδυναμιών που έχει το σύστημα υγείας, αλλά αυτά δεν πρέπει να οδηγούν σε καμία περίπτωση σε περιστατικά βίας απέναντι στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το υγειονομικό προσωπικό. Οι συνθήκες στα νοσοκομεία πρέπει να βελτιωθούν, προσλήψεις στα νοσοκομεία πρέπει να γίνουν για να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, αλλά πρέπει και ο καθένας να γνωρίζει ότι το νέο καθεστώς του ποινικού κώδικα ορίζει αυστηρότατες ποινές και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση που στάθηκε δίπλα μας σ' αυτό το αίτημά μας, να γίνει αυτό το αδίκημα ιδιώνυμο» ανέφερε ο κ. Νίτσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

