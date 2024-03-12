Η τυχαία εύρεση ανθρώπινου σκελετού στα Χανιά απασχολεί τις αστυνομικές και ιατροδικαστικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ, το Σάββατο 9 Απριλίου 2024 εντοπίστηκε από πολίτη στο χωριό Κατοχώρι Κεραμειών δήμου Χανίων μέσα σε ρυάκι της περιοχής, ο ανθρώπινος σκελετός.

Στις αστυνομικές αρχές δεν έχει δηλωθεί κάποια εξαφάνιση το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με την ενημέρωση εικάζεται προς θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετούς μήνες.

Από πλευράς της Αστυνομίας αναμένονται οι εργαστηριακές και ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα χαρακτηριστικά του ατόμου και ενδεχομένως στην αιτία θανάτου.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

