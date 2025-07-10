Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του σε μετωπική σύγκρουση δύο Ι.Χ αυτοκινήτων στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά - Προμαχώνα, στο ύψος του Καμαρωτού, στον δήμο Σιντικής Σερρών.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη 1.15 μετά τα μεσάνυχτα, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, το Ι.Χ που οδηγούσε 59χρονος βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (προς Θεσσαλονίκη), όπου συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 40χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, αλλά λίγο ώρα αργότερα κατέληξε στα τραύματά του.

Ο 59χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

