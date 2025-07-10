Σοβαρή ζημιά στο φυσικό περιβάλλον προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ασπροχώρι Ωρωπού, και η οποία είναι πλέον σε ύφεση, όπως τόνισε ο δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Γιασημάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ωρωπού ανέφερε πως: «Η πυρκαγιά ξεκίνησε (χτες) στις 6 παρά 10 το απόγευμα. Μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά έφτασαν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα και στις 18:25 στάλθηκε μήνυμα εκκένωσης από το 112».

Αν και η διαδικασία εκκένωσης τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, αρκετοί κάτοικοι επέστρεψαν στις οικίες τους από αγωνία για τις περιουσίες και τα ζωντανά τους, ενώ άλλοι πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους, σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό. «Ήθελαν να είναι κοντά στον οικισμό τους. Η αγωνία τους ήταν για τα σπίτια τους και τα ζώα τους», σημείωσε ο δήμαρχος.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για καμένες κατοικίες, ωστόσο τα σπίτια κινδύνευσαν, καθώς οι φλόγες πέρασαν κοντά στις αυλές.

Αναφερόμενος στο φυσικό τοπίο, ο κ. Γιασημάκης τόνισε πως η περιοχή είχε ξανακαεί το 1999, ωστόσο είχε αναγεννηθεί πλήρως και αποτελούσε έναν συμπαγή πευκώνα χωρίς ξέφωτα, απ’ όπου και ξεκίνησε η φωτιά.

«Το Ασπροχώρι ήταν ένα καταπράσινο χωριό. Γύρω του έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Δυστυχώς, κάηκε ένα μεγάλο μέρος του δάσους», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως παρά τη σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή, ο οικισμός σώθηκε, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πολιτικής Προστασίας.

