Υπό έλεγχο τέθηκε σήμερα, νωρίς το πρωί, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης στο όρος Κασιδιάρης, σε ορεινή περιοχή κοντά στην κοινότητα Κοκκίνω του Δήμου Φαρσάλων.

Παρότι το κύριο μέτωπο έχει περιοριστεί, οι προσπάθειες συνεχίζονται, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο σημείο επιχείρησαν καθ' όλη τη διάρκεια, 47 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 24 εθελοντές και εναέρια μέσα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μέσω του 112, είχε σταλεί και μήνυμα στους κατοίκους της Κοκκίνω, με οδηγία να κατευθυνθούν προς το Δενδροχώρι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής παραμένει στο μέγιστο για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.