Ιερά Σύνοδος για πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Καταδικάζουμε κάθε τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος των συνανθρώπων μας Ελλάδα 15:05, 11.10.2023

«Ο πόλεμος πάντοτε συνιστά τραγωδία στη ζωή της ανθρωπότητος, διότι αντιβαίνει στον νόμο του Θεού», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Ιερά Σύνοδος στην ανακοίνωσή της