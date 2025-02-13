Συνολάκης στη Βουλή: Είμαστε σε πραγματικά αχαρτογράφητα νερά

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα τρία δυνητικά σενάρια εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας στη Σαντορίνη ανέλυσε ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Συνολάκης στη Βουλή.

Ενημερώνοντας τα μέλη της ειδικής μόνιμης επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος ο ακαδημαϊκός τόνισε ότι το πρώτο και πιο πιθανό σενάριο είναι να σταματήσει η σεισμική δραστηριότητα, όπως και έγινε την τελευταία περίοδο που συνέβη κάτι ανάλογο το 2011 – 2012.

Το δεύτερο σενάριο είναι να υπάρξει ένας μεγαλύτερος σεισμός χωρίς όμως μέχρι και αυτή την ώρα οι επιστήμονες να μπορούν να προσδιορίσουν το μέγεθός του αλλά και το επίκεντρο. Το τρίτο σενάριο, σύμφωνα με τον κ. Συνολάκη, είναι να υπάρξει έκρηξη του ηφαιστείου όπως έγινε το 1939, το 1941 και το 1950 ή να υπάρξει μια υποθαλάσσια έκρηξη στο Κολούμπο.

Μάλιστα πρόσθεσε ότι το Κολούμπο θα ήταν πιο ανησυχητικό από το τρίτο σενάριο.

«Είμαστε σε πραγματικά σε αχαρτογράφητα νερά, δε γνωρίζουμε τι γίνεται. Μελετάμε τη Σαντορίνη περίπου 100 χρόνια, η ζωή των ηφαιστείων είναι δεκάδες χιλιάδες χρόνια», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο τρόπο δόμησης στη Σαντορίνη τόνισε, ότι τα παλιά σπίτια είναι χτισμένα από τούβλα άψητα, προερχόμενα από υλικά της θηραϊκής γης, που τα καθιστά μη ανθεκτικά σε σεισμούς.

«Αυτά είναι τα σπίτια θα πρέπει να ελεγχθούν πολύ προσεκτικά», πρόσθεσε.

