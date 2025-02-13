Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης καθώς και σε Θήβα, Κάτω Αχαΐα και Πάτρα για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 προσαγωγές ατόμων ενώ αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.

Πηγή: skai.gr

