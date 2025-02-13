Την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ.

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ αναφέρει:

Να λειτουργήσει, επιτέλους, το κράτος δικαίου

Να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη ή συμψηφισμός

Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

Να θωρακιστούν οι μεταφορές, χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες, ώστε να προστατευθεί το κοινωνικό σύνολο και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον άδολο αγώνα του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και συνδράμουμε στις προσπάθειές τους. Για απονομή δικαιοσύνης. Για να μπορεί κάθε πολίτης να φθάνει με ασφάλεια στον προορισμό του. Για να λειτουργούν οι θεσμοί, για να είναι οχυρωμένα τα δημόσια αγαθά. Η ΓΣΕΕ και οι οργανώσεις της θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που ο Σύλλογος θα ανακοινώσει εκείνη την ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, καλώντας κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να διαδηλώσουν για την επίτευξη των κοινών αυτών στόχων.

Τέλος, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, καλούνται οι συνάδελφοί μας των μέσων μαζικής μεταφοράς να εργασθούν (ακόμα και ως απεργοί), προκειμένου να διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών στους χώρους των κινητοποιήσεων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.