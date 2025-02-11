Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πως η σεισμική ακολουθία μπορεί να διαρκέσει ακόμη και μήνες, τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κωνσταντίνος Συνολάκης. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι επιπόλαιο να υπάρχει αισιοδοξία, περιέγραψε τα τρία πιθανά σενάρια, ενώ επέμεινε πως στην εξίσωση πρέπει να βρίσκεται και το ηφαίστειο της Σαντορίνης καθώς δεν αποκλείεται, για την ώρα, το ενδεχόμενο να γίνει μια μικρή έκρηξη.

Αρχικά, ο κ. Συνολάκης ανέφερε: «Βλέπετε πόσο επιπόλαιοι ήταν μερικοί σεισμολόγοι που λέγανε ότι ‘’πάμε καλύτερα και είμαστε αισιόδοξοι’’. Αυτό είναι λάθος γιατί δεν μπορείς με στοιχεία μιας ημέρας να πεις ότι πας καλύτερα. Πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες, να αρχίσουν να μειώνονται οι σεισμοί… Κανείς δεν ξέρει, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πως μπορεί να κρατήσει (η ακολουθία). Μπορεί να το δούμε για μήνες».

Ο καθηγητής συνέχισε λέγοντας πως «το πιο καλό σενάριο για όλους μας είναι να συνεχίσει αυτό το σμήνος και να μην υπάρξει καμία περαιτέρω εξέλιξη».

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι αν βλέπουμε πως τα επίκεντρα των σεισμών γεωγραφικά αρχίσουν και εξαπλώνονται. Ακόμα δεν το βλέπουμε. Αλλά ένα άλλο κομμάτι που θα ήταν ανησυχητικό θα ήταν να εξαπλώνονται τα επίκεντρα, που σημαίνει ότι η ρηγματογενής περιοχή είναι ακόμα μεγαλύτερη», υπογράμμισε τονίζοντας πως «είναι πάρα πολλά τα ρήγματα και αν δείτε τους χάρτες, είναι το ένα πάνω στο άλλο».

Για το ηφαίστειο της Σαντορίνης ο κ. Συνολάκης είπε πως «το ηφαίστειο από το καλοκαίρι έχει αρχίσει και μας δίνει ορισμένα συμπτώματα. Άρχισε να φαίνεται πως υπάρχει μια μετακίνηση, η οποία ήταν μεγαλύτερη. Από εκεί που τα GPS δείχνανε 0, από το καλοκαίρι υπάρχει μια μικρή μετακίνηση η οποία μέχρι τώρα έχει φτάσει στα 3 εκατοστά. Αυτό σημαίνει πως εάν το 11’ είχαμε την υποψία πως το ηφαίστειο μπορεί να ήταν σε μια φάση αφύπνισης, το ίδιο έχουμε και τώρα. Αφύπνιση δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα οδηγηθούμε σε έκρηξη και θα έχουμε μεγάλη έκρηξη».

Τέλος, επισήμανε πως υπάρχουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: «η σμηνοσειρά να τελειώσει και να μην έχουμε τίποτα, η σμηνοσειρά να οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο σεισμό και η σμηνοσειρά να οδηγήσει σε μια μικρή έκρηξη του ηφαιστείου, κάτι ανάλογο που είχαμε δει τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Εάν ήμουν στη Σαντορίνη πάντως περισσότερο θα ανησυχούσα για μεγαλύτερο σεισμό και το τι θα γίνει εάν το σπίτι μου δεν είναι καλά φτιαγμένο».

