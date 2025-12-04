Δεν υποχωρούν οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών σε όλη σχεδόν τη χώρα, με περισσότερα από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενώ οι κινητοποιήσεις ενισχύονται και τις επόμενες ημέρες.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, στη Λάρισα, ενώ στα Μάλγαρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Το απόγευμα οι αγρότες έκλεισαν για λίγη ώρα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Κλειστή είναι και η Εγνατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια στον κόμβο της Αλεξάνδρειας.

Στην Καρδίτσα, κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ενώ νέο μπλόκο στήθηκε χθες, Τετάρτη στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου με περισσότερα από 600 τρακτέρ. Νέα συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι.

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 τo βράδυ της Τετάρτης, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, του νομού Σερρών αφού έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας, στη διασταύρωση Λευκώνα, στη συνέχεια τους ανέκοψαν για λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο Πετριτσίου και βρίσκονται στο τελωνείο του Προμαχώνα. Προσανατολίζονται σήμερα να κλείσουν την είσοδο για τα οχήματα προς τη χώρα μας.

Μικροένταση με περιορισμένη χρήση χημικών, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και στον κόμβο Κιάτου, στην εθνική οδό Πατρών - Αθηνών, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες της Κορινθίας.

Χθες το απόγευμα επίσης αγρότες έκλεισαν για περίπου δύο ώρες την Παλιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου στην Κάτω Αχαΐα.

Παράλληλα, κλειστό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών είναι από την Τρίτη το βράδυ το Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές από φορτηγά.

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι αγρότες που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της Κυριακής, στον κόμβο της Νίκαιας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, φθορές και αντίσταση και στο πλευρό τους, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας θα βρεθεί αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας προκειμένου να τους συμπαρασταθούν.

Σχεδιασμός για κατάληψη του λιμανιού του Βόλου

Μέχρι την Κυριακή θα απλωθούν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και από τη Δευτέρα ξεκινούν δράσεις όπως η κατάληψη του λιμανιού του Βόλου από θάλασσα και στεριά, σε συνεργασία με τους αλιείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Στις 14 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει πανελλαδική σύσκεψη, όπου οι αγρότες θα λάβουν σημαντικές αποφάσεις, με εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.