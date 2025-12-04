Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Βαρβάρας της μεγαλομάρτυρος, Ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα.

Ανατολή ήλιου: 07:25 - Δύση ήλιου: 17:05 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 14.1 ημερών

