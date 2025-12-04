Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί

Κλειστοί δρόμοι, παρακαμπτήριες διαδρομές, μπλόκα και συγκεντρώσεις συνθέτουν την εικόνα μιας πανελλαδικής αγροτικής πίεσης που εντείνεται ώρα με την ώρα.

Τρακτέρ και μηχανήματα να έχουν στηθεί σε βασικούς οδικούς άξονες σε όλη τη χώρα.

Από τον κόμβο Λευκώνα Σερρών και το τελωνείο του Προμαχώνα, έως τη Νίκαια Λάρισας, τα Μάλγαρα, το τελωνείο των Κήπων και τον Ε65 στην Καρδίτσα και άλλα σημεία, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν.

Οι δρόμοι που έχουν κλείσει και οι εναλλακτικές διαδρομες

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε σήμερα, Πέμπτη ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 10:00΄ ώρα σήμερα (4-12-2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός», από τον Ανατολικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 567+500) έως και τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής (Χ.Θ. 561+500) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Εγνατίας οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, θα εκτρέπονται στον ανατολικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και θα διέρχονται από την πόλη της Κομοτηνής κινούμενα διαδοχικά μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως – Ι. Σισμάνογλου – Ζυμβρακάκη – Κουρτίδη – Κοσμίου – Πρωταγόρα – Π. Τσαλδάρη – Κακουλίδου – Συμεωνίδου – Υψηλάντου – Μακαρίου Γ. και Μεραρχίας Σερρών. Εν συνεχεία θα εισέρχονται στην Ε.Ο. Κομοτηνής – Ξάνθης και διαμέσω αυτής, θα επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, είτε μέσω του δυτικού κόμβου εξόδου Κομοτηνής είτε:

τα οχήματα ελαφρύτερα των 3.5 τόνων μέσω του Α/Κ Ιάσμου και

τα οχήματα βαρύτερα των 3.5 τόνων μέσω του Α/Κ Βαφέικων – Ανατολικού Ξάνθης.

Κεντρική Μακεδονία

Ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, από ώρα 10.15 χθες (3 Δεκεμβρίου 2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο Κόμβο Νησελίου (276 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κουλούρας (262 χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Κοζάνη, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Τα οχήματα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης και της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας – Νάουσας, εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας.

Καρδίτσα - Τρίκαλα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε χθες ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σήμερα (3-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί στην από 30-11-2025 ανακοίνωσή μας και συγκεκριμένα:

στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (Σχετ. η από 30-11-2025ανακοίνωσή μας).

στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 &από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Λάρισα

Σε συνέχεια της από 30-11-2025 ανακοίνωσης από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε χθςς ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, αίρεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας.

Λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων (Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων) στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαιας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

i) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας, αντίστοιχα.

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας, αντίστοιχα.

ii) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, Λάρισα και Βόλο, θα εκτρέπονται:

Στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

Είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.)

Είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020 του Π.Α.Θ.Ε.).

iii) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ ή στον Α/Κ Βελεστίνου, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Πηγή: skai.gr

