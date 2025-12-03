Αγρότες: μπλόκα, κλειστοί δρόμοι και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με μια αλυσίδα από χιλιάδες τρακτέρ να εκτείνεται από τον κόμβο Λευκώνα Σερρών και το τελωνείο του Προμαχώνα μέχρι τη Νίκαια Λάρισας, τα Μάλγαρα, το τελωνείο των Κήπων και τον Ε65 στην Καρδίτσα.

Το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία παραμένει κλειστό, με εκτροπές κυκλοφορίας, αυτοσχέδιες παρακάμψεις και μπλόκα, ενώ στο πλευρό των αγροτών προστίθενται και άλλες επαγγελματικές ομάδες, ενισχύοντας το κλίμα μιας διαρκώς κλιμακούμενης πανελλαδικής διαμαρτυρίας.

Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο «ποτάμι» από αγροτικά μηχανήματα, καθώς το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς και παραμένει αμετακίνητο.

Στο «στρατηγείο» των αγροτών στον θεσσαλικό κάμπο καταφθάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ, ενώ σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον μαζικές αφίξεις που θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τη συμμετοχή.

Λόγω του αποκλεισμού, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται υποχρεωτικά μέσω παρακαμπτήριων οδών που έχει ορίσει η Τροχαία.

Έκλεισε το τελωνείο Ευζώνων

Λίγα λεπτά πριν τις 19.00, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες.

Νίκαια και Καρδίτσα

Στη Νίκαια έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1.300 τρακτέρ, με ακόμη περισσότερα να καταφτάνουν από χωριά των Τρικάλων.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση συμπαράστασης στα δικαστήρια Τρικάλων, όπου θα οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες αγρότες από τα επεισόδια της Κυριακής.

Στην Καρδίτσα, το βασικό μπλόκο παραμένει ισχυρό, με περίπου 1.000 τρακτέρ.

Παράλληλα, στα διόδια του Λογγού έχει στηθεί νέο μπλόκο από Τρικαλινούς αγρότες με περίπου 500 τρακτέρ.

Στον Ε65 ο αριθμός των συγκεντρωμένων οχημάτων ξεπερνά τα 2.000.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όταν και θα γίνει νέα αποτίμηση της κατάστασης, ζητώντας πλέον συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις από την κυβέρνηση.

Η διάθεση για παρατεταμένη παρουσία είναι εμφανής, αφού στο σημείο έχουν στηθεί σκηνές, ακόμα και χριστουγεννιάτικο δέντρο, θέλοντας να δείξουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρατείνουν την κινητοποίησή τους μέχρι τα... Χριστούγεννα.

Σέρρες και Μάλγαρα

Στις Σέρρες, μετά από πέντε ώρες πορείας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να φτάσουν στον Προμαχώνα. Νωρίτερα είχαν σταματήσει στο δεύτερο αστυνομικό μπλόκο, 20 χλμ. πριν το τελωνείο, όπου ο κάθετος άξονας ήταν πλήρως αποκλεισμένος. Προσπαθώντας να αποφύγουν τον αποκλεισμό, ακολούθησαν παράδρομους στο βουνό, χωματόδρομους και δασικές διαδρομές που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν μέχρι το σύνορο χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλο τον νομό είχαν αρχικά συγκεντρωθεί στον κόμβο Λευκώνα και στη διασταύρωση Σιδηροκάστρου, από όπου ξεκίνησαν την πορεία τους. Το πρώτο μπλόκο το πέρασαν, αλλά στο δεύτερο η αστυνομία τους σταμάτησε οριστικά.

Απροσπέλαστα είναι από τις 18:30 και για δύο ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα μπλοκάρουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1/12 στις 12 το μεσημέρι και, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί συνολικά η κινητοποίησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ σήμερα έδωσαν το «παρών» ιδιοκτήτες ταξί που πραγματοποιούν 48ωρη απεργία έως το πρωί της Πέμπτης, στις 05:00 και εκπρόσωποι λαϊκών αγορών.

Μέτωπο κοινής δράσης συγκροτούν εκεί πλέον διαφορετικοί κλάδοι στη Θεσσαλονίκη, στοιχίζοντας τις δυνάμεις τους δίπλα στους αγρότες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα επί της ΠΑΘΕ, όπου σήμερα κατέφθασαν εκατοντάδες επαγγελματίες για να συμπαρασταθούν στον αγώνα του πρωτογενούς τομέα.

​Συγκεκριμένα, στο σημείο έφτασαν περίπου 100 ταξί και 60 φορτηγά παραγωγών λαϊκών αγορών, ενώνοντας τη φωνή τους με τα τρακτέρ που κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα. ​

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες αποφάσισαν να μην κλείσουν καθόλου σήμερα τον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα.

Στήριξη των αυτοκινητιστών

«Απέναντι στην πολιτική που εξοντώνει τους μικρομεσαίους» ​«Μαζευτήκαμε εδώ, δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας, να πάμε όλοι μαζί στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα» δήλωσε εκπρόσωπος των αυτοκινητιστών.

​Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή έχει στόχο να αναδείξει τα κοινά προβλήματα: «Περιμένουμε να έρθουν και οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών. Λαϊκές αγορές, ταξί και αγρότες ενώνουν σήμερα τις δυνάμεις τους. Αύριο μεθαύριο θα ενώσουν κι άλλοι φορείς τις δυνάμεις τους απέναντι στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση στους μικρομεσαίους». ​Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα ειδικά προβλήματα του κλάδου των ταξί, όπως η υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπογραμμίζοντας πως «όλη τη μικρομεσαία τάξη θέλουν να την ακουμπήσουν». ​

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ταξί διανύουν τη δεύτερη μέρα πανελλαδικής απεργίας με βασικό αίτημα την παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης έως το 2035, ενώ σε απεργία βρίσκονται και οι πωλητές λαϊκών αγορών αντιδρώντας στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Ένταση στο Κιάτο

Όλα αυτά ενώ στον κόμβο Κιάτου επικράτησε ένταση όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία επιχείρησαν να αποκλείσουν την εθνική οδό και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών. Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε σύντομα, ωστόσο η εθνική οδός έμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα για περίπου μία ώρα.

Κλείνει η Παλιά Εθνική Πατρών- Πύργου

Στην απόφαση να κλείσουν στις 19:30, την Παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, προχώρησαν οι αγρότες.

Πηγή: skai.gr

