Της Δώρας Αντωνίου

Η διπλή παρέμβαση του πρωθυπουργού, χθες, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ήρθε να επιβεβαιώσει τη σοβαρότητα που έχει για την κυβέρνηση η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε, πάντως, ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες για την παρέμβαση που μπορεί η κυβέρνηση να κάνει, ότι έχει ήδη καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστούν οι πληρωμές των αγροτών και οι καρποί της θα φανούν σύντομα και ότι ο ίδιος υπήρξε πάντοτε θετικός στο να ακούσει τα αιτήματα και στον βαθμό που υπάρχει δυνατότητα, να ανταποκριθεί σε αυτά.

Παράλληλα, όμως, έθεσε και αυτός από την πλευρά του το όριο που εκπέμπεται από κυβερνητικής πλευράς όλες τις προηγούμενες ημέρες: ότι οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν στην διεκδίκηση ακόμα και των δίκαιων αιτημάτων που τίθενται.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις αγροτικές κινητοποιήσεις χθες βράδυ, στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο περιθώριο του 36ου Greek Economic Summit, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «δεν νοείται ανασυγκρότηση του παραγωγικού τομέα χωρίς να ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση», ενώ τόνισε την ανάγκη «να συνάψουμε μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους αγρότες και κτηνοτρόφους». Όπως είπε, η απόφαση για κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ «έχει βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά ζητώ από τους αγρότες να δείξουν κατανόηση, καθώς τα χρήματα που θα πάρουν οι πολλοί παραγωγοί θα είναι περισσότερα, καθώς δεν θα πληρωθούν όσοι δεν το δικαιούνται».

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit

Νωρίτερα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής το πρωί χθες, υπογράμμισε ότι οι αγρότες «Σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δις παραπάνω, από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές». Και έκανε σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους αγρότες που δικαιούνται τις επιδοτήσεις και τους οποίους κάλεσε να δείξουν υπομονή μερικές ημέρες καθώς οι πληρωμές θα τρέξουν μέχρι το τέλος του μήνα και σε εκείνους που δεν θα πληρωθούν καθώς αποκαθίσταται ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα ελέγχων και διασταυρώσεων.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις πληρωμές που θα γίνουν μέσα στο μήνα, κατά κάποιο τρόπο έθεσε και ένα χρονικό διάστημα για τις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι εφόσον ολοκληρωθούν οι πληρωμές, δεν συντρέχει λόγος να παραμείνουν τα τρακτέρ στα μπλόκα. Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι οι ακραίες ενέργειες, στις οποίες συμπεριέλαβε το παρατεταμένο κλείσιμο εθνικών οδών, τον αποκλεισμό τελωνείων και αεροδρομίων, δεν βοηθούν τους ίδιους τους αγρότες.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τη στάση που η κυβέρνηση επέδειξε σε παλαιότερες διεκδικήσεις, όταν ικανοποίησε αιτήματα των αγροτών, αφήνοντας παράθυρο για παράταση της χαμηλής τιμής του ρεύματος.

Εν ολίγοις, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι υπάρχει από την πλευρά του διάθεση να συζητήσει με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες, ζήτησε όμως να τηρηθεί ένα πλαίσιο στη διαμαρτυρία και να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, ενώ έδειξε διάθεση, εφόσον υπάρχει περιθώριο, να ικανοποιηθούν και κάποια από τα αιτήματά τους πέραν των πληρωμών που εκκρεμούν και έχουν δρομολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.